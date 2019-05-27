2019-05-27T10:12:31+03:00
Общество

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Процентные ставки снижаются с 25 мая 2019 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Снижение составит 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».

- Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик", - полагает Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Напомним, в Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году его доля на рынке региона составила 59%. В прошлом году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк помог улучшить жилищные условия почти 41 тысяче семей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мичуринске оштрафовали старшего мастера управляющей компании, по вине которого пострадал 9-летний мальчик
В Тамбовской области построят агроинженерную школу почти за 300 млн рублей
В Тамбове снова выставили на продажу «элеватор смерти»
Главная библиотека региона ждет тамбовчан на летнем Пушкинском сезоне
Тамбовчанин привез бронзовую медаль с первенства страны по греко-римской борьбе
Тамбовчан приглашают познакомиться с культурой и кухней Сербии
У жителей Тамбовщины воруют быков и коров
На Тамбовщину с концертом приедет американский армянин, выросший в СССР
В Мичуринске объявили фотоконкурс «Добрый город»
В Тамбове благоустраивают дворовую территорию на улице Ерофеевской
Тамбовская полиция обеспечит охрану порядка во всех детских летних лагерях
Лесхозы Тамбовской области закупят спецтехнику на 13,5 млн. рублей
Мичуринец избил до смерти сожителя бывшей жены
Юный мичуринский боксер взял «бронзу» на первенстве России
В лобовом столкновении на тамбовской трассе пострадали два человека
Тамбовчанка перечислила жительнице Ставрополья 6 тысяч рублей за одежду, но не получила ее
В Тамбовской области девушка обманула Пенсионный фонд более чем на 70 тысяч рублей
За взятку замначальнику ГУ МЧС по Тамбовской области организация заплатит штраф в 1 млн рублей
В тамбовском селе мотоциклист не справился с управлением и снес столб
В Тамбовской области велосипеды воруют "охапками"