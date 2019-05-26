2019-05-26T13:44:41+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи начали проверку видео, на котором люди в форме бьют мужчину

Силовики выясняют, сотрудники УМВД или Росгвардии стали "героями" этой записи
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: скриншот записи.фото: скриншот записи.
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Следователи начали проверку после публикации в Сети видео, на котором люди в форме бьют мужчину.

Как уточняют в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области, в интернете появилась публикация о том, что вечером на одной из улиц Тамбова люди в форменном обмундировании применили физическую силу по отношению к гражданскому. Вероятно, этот мужчина был пьян. История подкреплялась видеозаписью.

СК начал доследственную проверку. Силовики устанавливают личности всех участников, запечатленных на видео, в том числе ведомственную принадлежность лиц в форменном обмундировании - сотрудниками УМВД или Росгвардии по Тамбовской области они являются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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