Известный космонавт-испытатель Сергей Прокопьев посетит Тамбовскую область

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-26T13:31:06+03:00

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Известный космонавт-испытатель Сергей Прокопьев 27 мая посетит Мичуринский государственный аграрный университет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тамбовской области. Пообщаться с космонавтов смогут журналисты, студенты и преподаватели вуза.

Во время встречи «100 вопросов космонавту» Сергей Прокопьев расскажет о своей жизни, о том, как решился на такую профессию, о прохождении обучения в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и полете в космос. Космонавт - испытатель передаст в музей учебного заведения фотографию с автографами экипажа и вещи, побывавшие в невесомости.

С 6 июня по 20 декабря 2018 года космонавт выполнял служебное задание на орбите в качестве командира корабля «Союз МС-09» и бортинженера Международной космической станции-56/57 вместе с астронавтами Александром Герстом (ЕКА) и Сериной Ауньён-Чэнселлор (НАСА). Во время полета он выполнил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета составила 197 суток.

СПРАВКА:

Сергей Прокопьев в 1992 году поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой. В связи с расформированием ТВВАУЛ был переведен в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1997 году. В 2005 году заочно окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист». Награжден орденом «За военные заслуги», медалями Министерства обороны Российской Федерации: «За отличие в военной службе» II и III степени, «За участие в военном параде в День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU