Авиашоу в Тамбове посетили 25 тысяч гостей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-25T17:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На военном аэродроме в Летном городке в 18-й раз прошло зрелищное авиашоу. Гостями праздника стали более 25 тысяч тамбовчан и жителей других регионов. Они смогли посетить выставку самолетов, зайти внутрь и пообщаться с летчиками, увидеть в небе мастерство асов дальней авиации и парашютистов. Праздник начался с поднятия флагов и парада воспитанников кадетских корпусов, в котором приняли участие делегации из 24 регионов России. С приветствием к гостям праздника обратились летчик космонавт, выпускник тамбовского училища Сергей Прокофьев, представитель оргкомитета Анатолий Сафонов, первый заместитель председателя областной Думы Владислав Юрьев, Герой России, командующий Дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

На аэродроме прошли выступления парашютистов и показательные поединки бойцов спецподразделений. В авиашоу приняли участие самолеты Дальней авиации, Росгвардии и пилотажная группа «Соколы России». Первыми пролетели бомбардировщики Дальней авиации Ту-22 М3, Ту-95 и прозванные «белыми лебедями» Ту-160. Зрители также увидели заправку в воздухе. Затем над Тамбовом пролетели самолеты тамбовской авиационной части и Росгвардии. Завершило праздник выступление пилотажной группы «Соколы России». Всего в авиа показе запланировано участие 24 самолетов различных типов, в прошлом году было 20 самолетов.

- На авиашоу партия «Единая Россия» угощает всех гостей солдатской кашей из настоящих полевых кухонь, - сообщает сайт регионального отделения партии. - Более 5 тысяч человек смогли отведать вкуснейшую гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай

ИСТОЧНИК KP.RU