2019-05-25T16:05:40+03:00
Общество

В Тамбове бетонный бюст Архиепископа Луки заменят на бронзовый

Установленный меньше двух лет назад памятник начал разрушаться
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Бетонный памятник стал разрушатьсяБетонный памятник стал разрушаться
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В Тамбове собираются заменить памятник Архиепископу Луке, расположенный возле дома-музея, посвященного жизни выдающегося хирурга и священнослужителя. Недавно тамбовские общественники заметили, что установленный в октябре 2017 года бюст начал разрушаться – бронзовая краска на памятнике местами облупилась. Как выяснилось, монумент сделан из бетона и, очевидно, не выдержал испытания холодами и дождями. Сейчас стало известно, что памятник будут менять. Вместо бетонного будет установлено бронзовое изваяние Архиепископа Луки. Новый памятник уже готов и доставлен в областной центр.

Фото Олега Карнаухова

Бронзовая краска местами облупилась

Бронзовая краска местами облупилась

ИСТОЧНИК KP.RU

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