В Тамбове бетонный бюст Архиепископа Луки заменят на бронзовый
В Тамбове собираются заменить памятник Архиепископу Луке, расположенный возле дома-музея, посвященного жизни выдающегося хирурга и священнослужителя. Недавно тамбовские общественники заметили, что установленный в октябре 2017 года бюст начал разрушаться – бронзовая краска на памятнике местами облупилась. Как выяснилось, монумент сделан из бетона и, очевидно, не выдержал испытания холодами и дождями. Сейчас стало известно, что памятник будут менять. Вместо бетонного будет установлено бронзовое изваяние Архиепископа Луки. Новый памятник уже готов и доставлен в областной центр.
Фото Олега Карнаухова
Бронзовая краска местами облупилась
ИСТОЧНИК KP.RU