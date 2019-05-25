В Тамбове здание-памятник, где располагается колледж искусств, отремонтируют за 8,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-25T15:33:32+03:00

Привести дом в порядок должны до 1 октября этого года

Изменить размер текста: A A

В Тамбове ищут подрядчика, который проведет работы по сохранению объекта культурного наследия расположенного на улице А. Бебеля, 21. Сейчас это двухэтажное здание занимает колледж искусств, а до революции здесь находился приют для слепых сирот.

На сайте госзакупок объявлен аукцион, в ходе которого определится исполнитель тендера. Стоимость работ оценивается в 8,7 миллиона рублей, финансирование ремонтных работ будет вестись из регионального бюджета.

- В соответствии с контрактом в здании сделают гидроизоляцию фундаментов и стен , - говорится в документации закупки. – Предусмотрена замена оконных и дверных блоков, смена обделок и отливов из кровельной стали, смена водосточных труб, установка ограждения кровли и замена ее участков, огнезащитная обработка деревянных конструкций и ремонт кирпичной кладки, замена и ремонт штукатурного покрытия фасадов, ремонт декоративных лепных элементов, окраска фасадов.

По условиям контракта работы должны завершить до 1 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU