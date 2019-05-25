2019-05-25T15:33:32+03:00
Общество

В Тамбове здание-памятник, где располагается колледж искусств, отремонтируют за 8,7 миллиона рублей

Привести дом в порядок должны до 1 октября этого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Бывший дом для слепых сирот ждет ремонтБывший дом для слепых сирот ждет ремонт
Изменить размер текста:

В Тамбове ищут подрядчика, который проведет работы по сохранению объекта культурного наследия расположенного на улице А. Бебеля, 21. Сейчас это двухэтажное здание занимает колледж искусств, а до революции здесь находился приют для слепых сирот.

На сайте госзакупок объявлен аукцион, в ходе которого определится исполнитель тендера. Стоимость работ оценивается в 8,7 миллиона рублей, финансирование ремонтных работ будет вестись из регионального бюджета.

- В соответствии с контрактом в здании сделают гидроизоляцию фундаментов и стен , - говорится в документации закупки. – Предусмотрена замена оконных и дверных блоков, смена обделок и отливов из кровельной стали, смена водосточных труб, установка ограждения кровли и замена ее участков, огнезащитная обработка деревянных конструкций и ремонт кирпичной кладки, замена и ремонт штукатурного покрытия фасадов, ремонт декоративных лепных элементов, окраска фасадов.

По условиям контракта работы должны завершить до 1 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиашоу в Тамбове посетили 25 тысяч гостей
В Тамбове бетонный бюст Архиепископа Луки заменят на бронзовый
Вор взломал квартиру тамбовчанки и вынес оттуда «системник»
Тамбовские полицейские отказались от взятки водителя автобуса в 400 рублей
Тамбовчан приглашают на праздник добрых соседей
«Старый» Тамбов застроят пятиэтажками
В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской
В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего
Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку
Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода
На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа
Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»