2019-05-25T14:12:47+03:00
Происшествия

Вор взломал квартиру тамбовчанки и вынес оттуда «системник»

33-летний мужчина оставил на месте преступления отпечатки пальцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 мая в Мичуринске произошла квартирная кража. Преступник взломал дверной замок квартиры, расположенной на ул. Серафимовича, и украл системный блок компьютера. Эксперты-криминалисты изъяли с места следы пальцев рук и обуви воришки. Также полицейские провели поквартирный обход, опросив местных жителей. В итоге при проверке по базе данных были обнаружены совпадения отпечатков пальцев, что помогло полицейским выйти на след злоумышленника.

- Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 33-летнего мужчину, который ранее уже не раз имел проблемы с законом. Продать похищенное мужчина не успел, системный блок компьютера был изъят и возвращен законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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