2019-05-25T13:46:15+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские отказались от взятки водителя автобуса в 400 рублей

Мужчина пытался избежать наказания за непристегнутый ремень
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Утром 24 мая на улице Фрунзе рабочего посёлка Инжавино автоинспекторами в рамках проводимой на территории области оперативно-профилактической операции «Автобус» остановили водителя автобуса «ПАЗ», который управлял транспортным средством с не пристёгнутым ремнём безопасности.

- После проверки документов водителю предложили пройти в патрульный автомобиль для составления административного протокола, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. - Для того, чтобы уйти от административной ответственности водитель предложил автоинспекторам 400 рублей. Полицейские от взятки отказались и сообщили о случившемся в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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