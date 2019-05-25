Тамбовские полицейские отказались от взятки водителя автобуса в 400 рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-25T13:46:15+03:00

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Утром 24 мая на улице Фрунзе рабочего посёлка Инжавино автоинспекторами в рамках проводимой на территории области оперативно-профилактической операции «Автобус» остановили водителя автобуса «ПАЗ», который управлял транспортным средством с не пристёгнутым ремнём безопасности.

- После проверки документов водителю предложили пройти в патрульный автомобиль для составления административного протокола, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. - Для того, чтобы уйти от административной ответственности водитель предложил автоинспекторам 400 рублей. Полицейские от взятки отказались и сообщили о случившемся в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU