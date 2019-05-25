Тамбовчан приглашают на праздник добрых соседей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-25T13:23:16+03:00

Участники мероприятия смогут поработать в кузне, на гончарном круге и принять участие в исторической экскурсии

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В понедельник, 27 мая в 16 часов жителей областного центра приглашают принять участие в празднике добрых соседей. Мероприятие организуют по адресу ул.Коммунальная д.30/ ул.Базарная д.103,105. Придти на него могут жители самых разных уголков Тамбова.

- День добрых соседей - это дружеские встречи, детский праздник, творческие посиделки, показательные выступления, чаепитие и музыка, новые знакомства, - говорят организаторы мероприятия. – Здесь будет работать несколько площадок, которые заинтересуют и взрослых, и детей.

Например, тамбовчане смогут поработать в интерактивной кузне, гончарной мастерской, посетить с экскурсией музей-читальню Можарова и Нарышкина, увидеть реконструкцию средневекового сражения и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU