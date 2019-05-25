«Старый» Тамбов застроят пятиэтажками

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-25T13:01:32+03:00

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Архитектурно-строительная компания «АС-нова» подготовила проект застройки территории, находящейся в границах улиц Советской, Кронштадтской, Карла Маркса и Ленинградской. Согласно документации, этот квартал «старого» Тамбова предназначен для застройки домами средней этажности. Разработчики проекта предполагают размещение здесь пяти 5-этажных жилых домов (двух из них с общественными некоммерческими организациями на первом этаже), 4-этажного жилого дома с одноэтажной пристройкой, двух 2-этажных жилых домов, трех 2-этажных зданий общественных некоммерческих организаций (благотворительных организаций, клубов по интересам), трех подземных парковок и четырех трансформаторных подстанций.

- Также проектом предусмотрена сохранность существующих на проектируемой территории объектов культурного наследия регионального значения «Дом Нарышкиной» (ул.Советская/ Кронштадтская, 80/11), «Дом А.М. Севостьянова» (ул.Кронштадтская, 15), «Доходный дом П.С. Яковлева» (ул.Советская, 88), - говорится в проектной документации.

6 июня горожан, которые проживают или имеют недвижимость в границах улиц Советской, Кронштадтской, Карла Маркса и Ленинградской, приглашают обсудить предложенный проект на публичных слушаниях. Они пройдут в 16 часов в городском комитете архитектуры, развития и реконструкции, расположенном по адресу К. Маркса 146/11. Регистрация участников публичных слушаний начнется в 15 часов 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU