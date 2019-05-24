В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской

24 Май 18:37 2019-05-24T18:41:00+03:00

Все из-за того, что заявился на него единственный участник

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Открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев в сквере им. З. Космодемьянской, расположенном по улице Советской, 87А признали несостоявшимся из-за участия в нем единственного проекта. Это, как отметил один из членов жюри, делает конкурс бессостязательным и безальтернативным.

- В соответствии со ст. 1057 Гражданского кодекса РФ «Организация публичного конкурса» к публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса договор, применяются правила ст. 447-449 Гражданского кодекса. Согласно части 5 ст.447 конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся, - сообщает администрация города Тамбова.

Кстати, заявки от участников принимались в Тамбове до 6 мая. То есть еще больше двух недели назад было известно, что конкурс будет бессостязательным. Тем не менее ни у кого не возникло мысли остановить скандал, который разразился в областном центре после обнародования проекта памятника, походящего на монастырскую стену….

Выяснилось также, что тамбовские градозащитники были абсолютно правы, говоря о незаконности размещения в сквере такого монумента. Это, по их словам, нарушает законодательство об охране памятников. В мэрии этот факт признали.

- В соответствии с приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области от 02.04.2018 №56 выявленный объект культурного наследия достопримечательное место - «Тамбовский Казанский мужской монастырь» был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - поясняют в администрации города Тамбова. - Приложением к приказу утверждены границы территории и регламентных участков. В частности, участок за памятником Зое Космодемьянской отнесен к зоне РО-2, режим использования которой предполагает, что здесь разрешено возведение садово-парковых построек вне зоны прямой видимости объектов культурного наследия и устройство ограждений со стороны улиц высотой не более 1 метра, с использованием традиционных материалов, архитектурно-исторических элементов и декоративной отделки. При этом возведение объектов капитального строительства, установка временных и некапитальных сооружений, а также проезд автотранспорта здесь запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU