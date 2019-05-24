Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-24T17:00:30+03:00

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В Мичуринске 25 и 26 мая пройдут Всероссийские соревнования по маунтинбайку в гонке кросс-кантри (горный велосипед). Они проводятся отделом по физической культуре и спорту администрации города наукограда совместно с велоклубом «Спартак» (г. Тамбов), физкультурно-спортивным клубом «Монолит» (г. Мичуринск) и Федерацией велосипедного спорта Тамбовской области. По традиции спортсменов соберут в районе ЦГЛ (Конская гора).

- Соревнования имеют статус мастерских. Победители могут выполнить норматив мастера спорта, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU