Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
Сильнейшие спортсмены из разных уголков страны съедутся в наукоград
Кросс-кантри - наименование различных видов спорта, связанных с передвижением по пересечённой местностиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске 25 и 26 мая пройдут Всероссийские соревнования по маунтинбайку в гонке кросс-кантри (горный велосипед). Они проводятся отделом по физической культуре и спорту администрации города наукограда совместно с велоклубом «Спартак» (г. Тамбов), физкультурно-спортивным клубом «Монолит» (г. Мичуринск) и Федерацией велосипедного спорта Тамбовской области. По традиции спортсменов соберут в районе ЦГЛ (Конская гора).
- Соревнования имеют статус мастерских. Победители могут выполнить норматив мастера спорта, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU