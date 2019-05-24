В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-24T16:39:17+03:00

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В Тамбове продолжается благоустройство сквера по улице Володарского, 39. Напомним, ранее здесь планировали установить памятник известному тамбовскому учителю Николаю Рябову, но жители выступили против этой идеи. Люди потребовали выполнить обещание властей, данное при открытии сквера в декабре прошлого года — завершить благоустройство территории и оснастить ее спортивной инфраструктурой. Совсем недавно состоялось собрание, на котором удалось найти новое место для памятника педагогу. А в сквере на Володарского, 39 на днях появился новый спортивный комплекс для взрослых. Его стоимость — 449 тысяч рублей.

- Производителя крепкого и безопасного спортивного оборудования, состоящего из десяти тренажеров нашли в Чебоксарах, - рассказали в администрации города Тамбова. - Местные жители уже оценили качество тренажеров, их многофункциональность и пользу. На очереди устройство в сквере универсальной спортивной площадки, на которой можно будет играть в футбол и баскетбол.

ИСТОЧНИК KP.RU