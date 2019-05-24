В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-24T17:28:55+03:00

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В Тамбове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своего брата - по статье 105 УК РФ. Так, как сообщает следственное управление, 2 марта родные братья в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Мичуринской выпивали спиртные напитки и повздорили. Будучи уже в состоянии сильного алкогольного опьянения младший брат стал говорить старшему, что без труда сможет «закрутить роман» с его сожительницей. Разозлившись, старший брат схватил нож и нанес 31-летнему родственнику множественные ножевые ранения, от которых тот сразу скончался.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - отметили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области. - Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU