На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-24T15:40:45+03:00

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8 и 9 июня Тамбовская область станет центром духовой музыки. Здесь пройдет VIII Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова. Жизненный и творческий путь музыкантов был связан с Тамбовской областью. Основателем фестиваля был генерал-лейтенант Валерий Халилов — военный дирижер, композитор, народный артист России.

В этом году в музыкальной программе участники из Белоруссии, Москвы, Орла, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Липецка, Краснодара и Тамбова.

В первый фестивальный день, 8 июня, участники по традиции выступят в разных городах и районах области:

- г. Тамбов, учебный театр ТГУ им. Г. Р. Державина - Центральный военный оркестр МО РФ (г. Москва). Начало в 18:00;

- г. Котовск, Центральная площадь - Военный образцовый оркестр (почетного караула) г. Москва. Начало в 18:00;

- пос. Первомайский, площадь перед ЦДК - оркестр суворовцев «Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова» (г. Москва). Начало в 18:00;

- г. Рассказово, КДО «Смена» (летняя площадка) - духовой оркестр Могилевской филармонии (Беларусь). Начало в 17:00;

- с. Петровка, сцена перед зданием администрации района - государственный духовой оркестр Липецкой областной филармонии (г. Липецк). Начало в 18:00;

- р. п. Дмитриевка, пл. Ленина - кубанский духовой оркестр творческого объединения «Премьера» (г. Краснодар). Начало в 18:00;

- р. п. Токаревка, парк культуры - духовой оркестр Академии федеральной службы охраны РФ (г. Орел). Начало в 18:00;

- р. п. Сосновка, площадка около МБУК «Сосновский районный Дом культуры - военный оркестр штаба южного военного округа (г. Ростов-на-Дону). Начало в 18:00;

- п. Сатинка, площадь перед зданием администрации - военный оркестр военного учебно-научного центра ВМФ (военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова) (г. Санкт-Петербург). Начало в 17:00;

- с. Покрово-Пригородное, у здания Дома культуры - сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона. Начало в 17:00.

Затем музыкальный праздник переместится в Тамбов. 9 июня в городе пройдет зрелищный марш-парад. Программа фестиваля начнется в 15:00. Духовые оркестры один за другим покажут музыкальное мастерство, умение жонглировать барабанными палочками и танцевать. Фестиваль духовой музыки завершится праздничным фейерверком над Цной.

Программа фестиваля в Тамбове

15:00 - выступление духового оркестра факультета культуры и искусств, кафедры сценических искусств ТГУ им. Г. Р. Державина у здания ТГУ имени Г. Р. Державина (ул. Советская, 6);

15:00 - выступление самодеятельных духовых оркестров из районов и городов области в городском парке культуры и отдыха;

17:30 - марш-парад духовых оркестров по ул.Советская (стадион Спартак) - ул. Интернациональная (Дом-музей Г.В.Чичерина);

18:00 - торжественное построение участников фестиваля и возложение цветов к памятникам В. И. Агапкина, И. А. Шатрова и В. М. Халилова (ул. Интернациональная, 27 А);

18:30 - торжественное прохождение духовых оркестров (ул.Интернациональная – ул. С. В. Рахманинова); 19:00 - гала-концерт (пл. Музыки); 23:00 - праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU