Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-24T15:02:48+03:00

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В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина открылась выставка «Весы и меры», где каждый пришедший сможет познакомиться с историей измерительных приборов. Она будет работать до конца текущего года в Музейно-выставочном комплексе державинского вуза по адресу: улица Советская, д. 181 «И», с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных дней.

Первыми выставку посетили руководители учебных подразделений ТГУ, члены Тамбовского общества любителей краеведения, представители музейного сообщества Тамбова, сотрудники туристической фирмы «ДИК», а также волонтеры культуры и студенты.

Как сообщает пресс-служба вуза, на выставке представлены свыше 100 предметов Музея истории университета и частных коллекций: простые рычажные весы, коромысловые весы известных мастеров Тулы, Касимова безмены, весы системы Беранже, декорированные мифическими существами, гири, разновесы и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU