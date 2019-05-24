В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку
В Тамбовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 58-летней женщины, являющейся директором торговой точки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».
По версии следствия, 27 апреля этого года владелица магазина, чтобы избежать административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, пыталась дать взятку в размере 80 тысяч рублей полицейскому. Деньги она попробовала положить в карман форменного обмундирования сотрудника полиции. Однако страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU