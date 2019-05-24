В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-24T14:23:29+03:00

Женщина попыталась подкупить полицейского, но тот деньги не взял

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В Тамбовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 58-летней женщины, являющейся директором торговой точки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 27 апреля этого года владелица магазина, чтобы избежать административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, пыталась дать взятку в размере 80 тысяч рублей полицейскому. Деньги она попробовала положить в карман форменного обмундирования сотрудника полиции. Однако страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU