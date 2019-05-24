Полицейские задержали двоих тамбовчан с марихуаной

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-24T13:20:55+03:00

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В Тамбове, 23 мая, при проведении оперативных мероприятий наркополийеские с поличным задержали 20-летнего молодого человек на улице Селезневской. Во время досмотра у него нашли и изъяли 15 граммов марихуаны. Парень пояснил, что приобрел наркотик бесконтактным способом для себя.

В этот же день в Первомайском районе наркополицейские задержали на автодороге у села Новокленское 56-летнего местного жителя. При себе у него был пакет, в котором находилось около 200 грамм невысушенной марихуаны. Наркотик был изъят.

- За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, законодательством предусмотрена достаточно серьезная уголовная ответственность: от трех лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU