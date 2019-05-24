Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции
В дежурную часть обратился представитель одного из магазинов в Тамбове с сообщением о краже автомобильной медиастанции «Сони». Материальный ущерб он оценил в сумму 11 тысяч 300 рублей.
На улицу Мичуринскую в торговую точку прибыли полицейские. Они опросили возможных свидетелей произошедшего и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
В результате стражи порядка задержали 20-летнего подозреваемого, неработающего тамбовчанина.
- Он был доставлен в отдел внутренних дел. В содеянном сознался, пояснив, что продал медиастанцию неизвестному гражданину, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
ИСТОЧНИК KP.RU