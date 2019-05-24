Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-24T13:57:06+03:00

Кража произошла в одном из магазинов на Мичуринской

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В дежурную часть обратился представитель одного из магазинов в Тамбове с сообщением о краже автомобильной медиастанции «Сони». Материальный ущерб он оценил в сумму 11 тысяч 300 рублей.

На улицу Мичуринскую в торговую точку прибыли полицейские. Они опросили возможных свидетелей произошедшего и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В результате стражи порядка задержали 20-летнего подозреваемого, неработающего тамбовчанина.

- Он был доставлен в отдел внутренних дел. В содеянном сознался, пояснив, что продал медиастанцию неизвестному гражданину, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

ИСТОЧНИК KP.RU