Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку
Прокуратура Знаменского района установила, что продавец одного из магазинов, расположенного в поселке Первомайское, продала несовершеннолетнему 0,5 литра пива в стеклянной бутылке. При этом документ, позволяющий установить возраст покупателя, у подростка не спросили.
- По данному факту в отношении владельца магазина прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
В итоге суд назначил владельцу торговой точки наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU