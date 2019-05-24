Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-24T13:09:40+03:00

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Прокуратура Знаменского района установила, что продавец одного из магазинов, расположенного в поселке Первомайское, продала несовершеннолетнему 0,5 литра пива в стеклянной бутылке. При этом документ, позволяющий установить возраст покупателя, у подростка не спросили.

- По данному факту в отношении владельца магазина прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд назначил владельцу торговой точки наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU