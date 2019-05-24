Суд назначил тамбовчанину 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-24T12:37:24+03:00

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Житель Тамбова долгое время не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в результате чего у него образовалось более 40 тысяч рублей задолженности. В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ и направил его на рассмотрение мировому судье.

- Мировой судья рассмотрев данный протокол, назначил неплательщику наказание в виде 30 часов обязательных работ. После чего, мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, а также предоставил справку о трудоустройстве. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту работы должника, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU