В Тамбове пройдет ярмарка, посвященная Дню города

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-24T12:10:20+03:00

Торговля развернется на улице Коммунальной с 28 мая по 1 июня

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В Тамбове за две недели до Дня города и Дня России, которые отмечаются 12 июня, решили провести тематическую праздничную ярмарку. Согласно постановлению администрации города, торговля развернется на улице Коммунальной, в районе домов №13-21/7.

- Участниками ярмарки являются производственные и торговые предприятия регионов Центрального федерального округа и Республики Беларусь, реализующие продовольственные и непродовольственные товары, которым на бесплатной основе предоставляется 60 мест для продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, - говорится в документе мэрии.

Ярмарка будет работать с 28 мая по 1 июня с 9 до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU