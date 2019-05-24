2019-05-24T11:55:14+03:00
Общество

99 детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Мичуринске

И только у 3 малышей выявили такую же инфекцию
Ирина БУРЯКОВА
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В минувшее воскресенье, 19 мая, был Международный день памяти умерших от СПИДа. По этому случаю в администрации города Мичуринска Тамбовской области состоялась встреча с врачом городской больницы имени Брюхоненко Людмилой Дудниковой, которая многие годы ведет заболевших ВИЧ.

Так, по официальным данным, в настоящее время в Тамбовской области зарегистрировано 2 тысячи 342 человека с ВИЧ-инфекцией, в Мичуринске - 617 человек, это 26% от всех случаев по Тамбовской области. За все годы эпидемии этой болезни в Мичуринске умерло 217 человек, 32 из них от СПИДа.

При должном лечении ВИЧ положительные родители могут иметь здоровых детей.

- Так, в Мичуринске с 2000 года родилось 99 детей. К сожалению, 3 из них ВИЧ-инфицированы . Благодаря современной диагностике, приему антиретровирусной терапии, здоровому образу жизни, ВИЧ инфицированные женщины имеют здоровых детей. И это первая целевая группа, где практически удалось победить ВИЧ-инфекцию, - отметили в пресс-службе администрации Мичуринска.

Пандемия ВИЧ-инфекции продолжает распространение. За время эпидемии в мире умерло 35 миллионов ВИЧ-инфицированных больных, 37 миллионов в настоящее время живут с ВИЧ-инфекцией. В России зарегистрировано 900 тысяч ВИЧ-инфицированных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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