Полуфиналист шоу «Голос» встретится с тамбовскими студентами

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-24T11:23:48+03:00

Эдвард Хачарян со своим наставником на телепроекте "Голос" Леонидом Агутиным

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Факультет культуры и искусств Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина посетит знаменитый гость. В корпусе по адресу: ул. Советская, 6, ауд. 109, 27 мая состоится мастер-класс певца Эдварда Хачаряна. Начало: 14:00. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Эдвард Хачарян – полуфиналист популярного телепроекта «Голос» первого сезона, наставником которого был Леонид Агутин. Кроме того, он является четырехкратным победителем международных конкурсов, обладателем специального приза и диплома Министерства культуры России, победителем Всероссийского конкурса Кристальный Голос-Москва.

Среди композиций певца такие, как «Обмани меня» – слова и музыка Дарья Кузнецова, «Молитва» – сл. М.Гуцериев, муз. С.Бакуменко, «Любовь-игра» – сл. Т.Маликова, Ж.Тати, муз. А.Пронин.

Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU