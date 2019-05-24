2019-05-24T10:46:31+03:00
Общество

В Тамбове во время авиашоу ограничат движение на улице Сенько

Уже завтра, 25 мая, жители и гости областного центра соберутся на военном аэродроме «Летка», где пройдет авиационно-спортивный праздник
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в связи с проведением авиашоу в областном центре 25 мая с семи утра и до окончания мероприятия вводится ограничение движения на улице Сенько.

Так, будут запрещены:

- остановка и прекращено движение транспорта на участке от улицы Сенько, между домом 32, Тамбов-4, и домом 9А по улице Сенько, до территории войсковой части №77977;

- остановка транспортных средств по улице Сенько, на участке от улицы Гастелло до дома 20 по улице Сенько;

- остановка транспортных средств по проезду от улицы Сенько до разворотной площадки общественного пассажирского транспорта в районе дома 31,Тамбов-4; от дома 26А корпус 1 по ул. Сенько до разворотной площадки общественного пассажирского транспорта в районе дома 31, Тамбов-4; от дома 30, Тамбов-4 до улицы Сенько; на разворотной площадке общественного пассажирского транспорта в районе дома 31, Тамбов-4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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