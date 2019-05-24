2019-05-24T10:16:24+03:00
Происшествия

В аварии с автобусом в Тамбове травмы получили три пассажира

Водитель врезался в легковушку, которая притормозила на светофоре
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автобус врезался в легковое автоАвтобус врезался в легковое автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове произошла серьезная авария с участием автобуса 44-го маршрута. Как сообщили в региональном УГИБДД, дорожно-транспортное происшествие зафиксировали 23 мая в 12 часов 44 минуты на улице Мичуринской в районе дома № 142 корпуса №1. 38-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» не выбрал безопасную дистанцию и наехал на автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 65-летний мужчина. В этот момент водитель легковушки остановился на красный сигнал светофора.

- В результате аварии 44-летнюю пассажирку автобуса с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В происшествии также получили ранения ещё два пассажира, мужчины 28 и 22 лет. Уже после аварии они самостоятельно обратились за помощью в медицинские учреждения.

"Лада" в момент аварии остановилась на светофоре Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

"Лада" в момент аварии остановилась на светофореФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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