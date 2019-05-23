МУПы и управляющие компании Тамбова задолжали за воду миллионы рублей

23 Май 17:53 2019-05-23T17:53:48+03:00

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Муниципальные предприятия и управляющие компании областного центра накопили многомиллионные долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Как сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы», на сегодняшний день задолженность МУПов перед компанией составляет 135 миллионов рублей. Деньги ресурсопоставщику не платят и частные обслуживающие организации.

- Часть УК, ТСЖ и ЖСК также имеют долги, не превышающие одного периода, и их условно можно отнести к категории добросовестных плательщиков, но есть и такие которые уже систематически не выполняют своих обязательств и имеют задолженность от двух и более периодов неоплаты, - пояснили в пресс-службе ресурсопоставщика.

Согласно официальным данным на сегодняшний день ООО «ЖК ТИС» должно ТКС 11 миллионов рублей, ООО «ЖилТехСервис» - 16,6 миллионов рублей, ООО «УК «Центральная» - 2,8 миллиона рублей, ООО «Достояние» - 2,4 миллиона рублей, ООО «МКД-сервис» - 1,7 миллиона рублей. Еще ряд управляющих компаний имеет задолженность от 700 тысяч рублей до почти полутора миллионов. При этом по данным Единого расчетного центра, большинство жителей добросовестно оплачивают коммунальные услуги, но до ресурсопоставщиков средства не доходят.

ИСТОЧНИК KP.RU