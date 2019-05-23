2019-05-23T17:53:48+03:00
Общество

МУПы и управляющие компании Тамбова задолжали за воду миллионы рублей

Жители исправно платят коммуналку, но до ресурсопоставщиков деньги не доходят
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муниципальные предприятия и управляющие компании областного центра накопили многомиллионные долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Как сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы», на сегодняшний день задолженность МУПов перед компанией составляет 135 миллионов рублей. Деньги ресурсопоставщику не платят и частные обслуживающие организации.

- Часть УК, ТСЖ и ЖСК также имеют долги, не превышающие одного периода, и их условно можно отнести к категории добросовестных плательщиков, но есть и такие которые уже систематически не выполняют своих обязательств и имеют задолженность от двух и более периодов неоплаты, - пояснили в пресс-службе ресурсопоставщика.

Согласно официальным данным на сегодняшний день ООО «ЖК ТИС» должно ТКС 11 миллионов рублей, ООО «ЖилТехСервис» - 16,6 миллионов рублей, ООО «УК «Центральная» - 2,8 миллиона рублей, ООО «Достояние» - 2,4 миллиона рублей, ООО «МКД-сервис» - 1,7 миллиона рублей. Еще ряд управляющих компаний имеет задолженность от 700 тысяч рублей до почти полутора миллионов. При этом по данным Единого расчетного центра, большинство жителей добросовестно оплачивают коммунальные услуги, но до ресурсопоставщиков средства не доходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской
В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего
Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку
Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода
На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа
Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»
В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку
Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции
Полицейские задержали двоих тамбовчан с марихуаной
Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку
Суд назначил тамбовчанину 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов
В Тамбове пройдет ярмарка, посвященная Дню города
99 детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Мичуринске
Полуфиналист шоу «Голос» встретится с тамбовскими студентами
В Тамбове во время авиашоу ограничат движение на улице Сенько
В аварии с автобусом в Тамбове травмы получили три пассажира
Выплату на детей до трех лет, которые получают молодые тамбовчанки, могут сделать бессрочной
В Тамбовской области местные жители нашли в траве новорожденную девочку
Необычные растения появились в одном из скверов Тамбова
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
В Тамбовской области дали старт фестивалю «Кадетская симфония»
Тамбовчанка отдала 6,6 тысяч рублей лжеводопроводчику
Полицейские вернули похищенный ноутбук и наушники жителю Тамбовщины
Тамбовские полиатлонисты взяли призовые места на первенстве России среди юниоров
Театр на подушках покажет маленьким тамбовчанам первый спектакль