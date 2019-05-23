2019-05-23T17:45:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области местные жители нашли в траве новорожденную девочку

Мать ребенка отрицает, что малышка — ее дочь
Ксения АЛЕШИНА
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Врачи диагностировали у ребенка признаки переохлажденияВрачи диагностировали у ребенка признаки переохлажденияФото: СУ СК России по Тамбовской области
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На Тамбовщине по факту обнаружения новорожденной девочки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

По версии следствия, днем 22 мая текущего года около нежилого дома по одной из улиц в рабочем поселке Мордово местная жительница, которая живет неподалеку, нашла в траве новорожденную девочку. Женщина отнесла малышку в находящуюся рядом больницу, где врачи диагностировали у ребёнка признаки переохлаждения.

В кратчайшие сроки следователи совместно с полицейскими установили предполагаемую мать ребенка. Оказалось, что это 31-летняя местная жительница, проживающая на соседней улице с маленьким сыном.

- Женщина на учете в женской консультации не состояла, факт беременности и рождения ребенка отрицает, однако проведенное медицинское освидетельствование и показания свидетелей подтверждают указанные факты. В настоящее время в связи с ее эмоционально-психическим состоянием она госпитализирована в медицинское учреждение, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Проводится экспертиза-ДНК, которая позволит установить родство между предполагаемой матерью и новорожденной. По предварительной информации, ранее женщина не попадала в поле зрения органов системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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