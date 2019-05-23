Сбербанк подвел итоги работы с АПК

23 Май 17:19 2019-05-23T17:19:09+03:00

В пресс- конференции в режиме видеосвязи приняли участие региональные СМИ, в том числе из Центрального Черноземья

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В Москве состоялась пресс-конференция старшего вице-президента ПАО Сбербанк, куратора четырех департаментов в направлении «сегменты клиентов» нового объединенного блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимира Ситнова.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Ситнов подвел итоги работы Сбербанка с агропромышленным комплексом (АПК) России.

На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Из них субсидируемых кредитов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528) выдано на 40 млрд руб., краткосрочных кредитов – 89 млрд руб. (+108%), в том числе на сезонные работы – 53 млрд руб. (+80%); инвестиционных кредитов выдано на 29 млрд руб. (+264%).

Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

В марте 2019 запущен пилот по продвижению продукта «Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой». Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ в целях оперативного доведения средств государственной поддержки до аграриев. Банк максимально сосредоточен на удовлетворении потребностей малых форм хозяйствования.

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства России реализованы следующие законодательные инициативы: отменен территориальный признак в выращивании зерна для мукомолов, разрешено субсидирование строительства и модернизации мощностей по переработке рыбы, изданы Правила субсидирования в рамках экспорта.

Сбербанк выступил также с другими инициативами, которые сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Среди них — субсидирование установок замкнутого водоснабжения (выращивание аквакультуры), возможность получения субсидий в размере 100% кредитных средств при рефинансировании кредитов других банков, включение лизинговых компаний в программу субсидирования кредитов, субсидирование строительства теплиц до 2020 года включительно, расширение целевого использования льготного кредитования, строительство элеваторов, формирование порядка взаимодействия и целей субсидирования экспорта.

- Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса, - рассказал старший вице-президент ПАО Сбербанк Владимир Ситнов. - Своей важнейшей задачей мы считаем развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства. Благодаря усилиям банка был реализован ряд законодательных инициатив по изменению порядка субсидирования, которые помогли нашим клиентам уверенно работать на этом рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU