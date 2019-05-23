В Тамбовской области дали старт фестивалю «Кадетская симфония»

23 Май 17:01 2019-05-23T17:02:01+03:00

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Сегодня, 23 мая, в городе Уварово стартовал IX Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония». В этом году его приурочили к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в фестивале примут более 200 представителей пяти кадетских корпусов четырех федеральных округов. Программа масштабного мероприятия рассчитана на пять дней - с 23 по 27 мая.

- Каждый день фестиваля будет насыщен мероприятиями спортивно-патриотической и культурной направленности. Торжественное открытие с парадом кадетских корпусов в сопровождении военного духового оркестра Тамбовского гарнизона состоится в Уварове 23 мая в 19.00, - сообщают в региональном управлении культуры и архивного дела.

Для гостей праздника организаторы подготовили экскурсии в музеи, выступления исполнителей классической музыки. Кроме того, в программу фестиваля вновь включен «Сиреневый вальс», авиашоу и торжественное шествие кадет.

ИСТОЧНИК KP.RU