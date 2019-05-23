Тамбовчанка отдала 6,6 тысяч рублей лжеводопроводчику

23 Май 16:34 2019-05-23T16:49:50+03:00

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23 мая полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбове в мае прошлого года. Тогда в дом к 87-летней женщине пришел незнакомый молодой человек и представился сотрудником частной сервисной организации. Введя в заблуждение престарелую домовладелицу, проживающую в частном секторе на улице Лермонтовской, мужчина предложил ей заменить часть старого водопровода. Под предлогом покупки необходимых двух клапанов для устранения протечки, он потребовал от пенсионерки предоплаты в сумме 6 тысяч 600 рублей. Уйдя «в магазин», незнакомец так и не вернулся. Дочь пожилой женщины, узнав об этой истории, заявила в полицию.

- Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. В полиции 28-летний тамбовчанин, без определенного рода занятий, при опросе признал свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские возбудили в отношении этого жителя Тамбова уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU