2019-05-23T16:01:09+03:00
Происшествия

Полицейские вернули похищенный ноутбук и наушники жителю Тамбовщины

Преступление произошло в Рассказовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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21 мая в дежурную часть от 25-летнего жителя поселка Зеленый Рассказовского района поступило сообщение о краже. Молодой человек рассказал полицейским, что из его автомобиля пропал ноутбук и наушники.

Стражи порядка опросили возможных очевидцев, осмотрели место кражи, обнаружили следы пальцев рук. Далее в результате розыска они задержали 24-летнего парня, проживающего в Кирсанове. В полиции он сознался в краже и рассказал, что кражу совершил примерно в 23:30.

- Злоумышленник заметил машину с открытыми дверьми, рядом никого не было, он с легкостью проник в салон «Лады Приоры», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Все похищенное у него изъято и возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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