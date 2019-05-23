2019-05-23T15:43:45+03:00
Спорт

Тамбовские полиатлонисты взяли призовые места на первенстве России среди юниоров

Студенты ТГУ достойно выступили на соревнованиях
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчагне вернулись с наградами из Рязанской областиТамбовчагне вернулись с наградами из Рязанской областиФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В городе Сасово Рязанской области состоялось первенство России среди юниоров по полиатлону в спортивной дисциплине «Пятиборье с бегом», где команда спортивного клуба Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, представлявшая Тамбов, показала неплохие результаты.

- В командном зачете из 11 спортивных клубов Державинский занял второе место, пропустив вперед полиатлонистов из Краснодарского края. В личном зачете студент ТГУ Кирилл Дубровский стал первым в возрастной группе от 18 до 20 лет. В этой же группе, но среди девушек, Карина Сандрос заняла второе место. В группе 21-23 года Дмитрий Дильдин также взял «серебро», Анна Мешкова (21-24 года) стала четвертой, - сообщает пресс-служба вуза.

Программа соревнований включила в себя бег на 100 м, 2000 м и 3000 м, метание спортивного снаряда, плавание 100 м и стрельбу из пневматической винтовки. В первенстве, помимо тамбовчан, приняли участие спортсмены из Краснодарского края, Калужской, Владимирской, Ярославской, Белгородской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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