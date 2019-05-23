2019-05-23T14:18:53+03:00
Спорт

БК «Тамбов» остался без главного тренера

Руководство клуба расторгло контракт с Александром Михайловым из-за неудач баскетболистов в прошедшем сезоне
Ксения АЛЕШИНА
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На вакантную должность уже есть претендентыНа вакантную должность уже есть претендентыФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Областная федерации баскетбола и руководство БК «Тамбов» оценили прошедший сезон 2018-2019 на «неудовлетворительно». «Волки» не смогли войти в тройку лидеров и порадовать тамбовских болельщиков красивой игрой. Спортсмены заняли пятое место в турнирной таблице. В связи с этим и по ряду других причин было принято решение о расторжении контракта с главным тренером Александром Михайловым.

- Это не тот результат, которого мы ожидали. Поставленная задача – войти в тройку – не выполнена. Руководством области делается очень многое для развития нашего вида спорта и в частности для профессионального клуба. Имеющаяся в распоряжении команды инфраструктура плюс возможность комплектовать состав игроками высокого уровня не позволяет нам показывать подобный результат. В этом сезоне было много неудач. Ответственность за не совсем успешное выступление тренерский штаб с себя не снимает, - комментирует директор БК «Тамбов» Роман Кулаев.

На сегодняшний день уже рассматриваются кандидатуры на пост главного тренера БК «Тамбов». В ближайшее время станет известно имя нового наставника тамбовских баскетболистов. Руководство клуба выражает благодарность Александру Владимировичу за проделанную работу, который провел в стане «волков» четыре сезона.

- Он сделал многое для нашего клуба, привёл его к чемпионским медалям Суперлиги-2. Имя теперь уже бывшего наставника «Тамбова» вписано в историю и клуба, и баскетбола в регионе. У нас с ним самые добрые отношения и, надеюсь, они сохранятся в дальнейшем. Проявил себя профессионалом высокого уровня, в его биографии работа главным тренером «Тамбова» несомненный прогресс, до этого он занимал должность второго тренера, — сказал Роман Кулаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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