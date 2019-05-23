Еще одна тамбовчанка поверила лжесотруднику банка и осталась без денег
21 мая 47-летней жительнице Тамбова позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники пытались списать средства со счета тамбовчанки, но не успели. Банк заблокировал карточку, а чтобы ее разблокировать, надо сообщить реквизиты и код доступа. Женщина поверила аферисту и сделала все, что он просил. После этого с ее счета пропали деньги в сумме 7 тысяч 148 рублей. Тогда доверчивая дама обратилась в полицию.
- В настоящее время ведется розыск злоумышленника, - отметили в УМВД по Тамбовской области. - Важно, сотрудники полиции не рекомендуют называть реквизиты и коды доступы банковских карт посторонним лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU