Иностранец распространял в Тамбове героин

23 Май 13:34 2019-05-23T13:34:03+03:00

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Тамбовские наркополицейские 15 мая задержали с поличным иностранного гражданина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре в его автомобиле стражи порядка обнаружили свертки с наркотическом веществом, которое передано на экспертизу. Им оказался героин общим весом 85 граммов.

Как выяснили полицейские, подозреваемый временно зарегистрирован в столичном регионе. Наркотики он купил в Москве бесконтактным способом. Также у него нашли и изъяли несколько банковских карт и мобильный телефон.

Следственным управлением УМВД области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Во время расследования уголовного дела полицейские нашли несколько тайников, которые иностранец сделал до своего задержания. Он указал два тайника на улице Тулиновской и один тайник на улице Московской города Тамбова. В каждом из них находилось по два грамма героина.

- Наркотическое средство изъято и приобщено как улика к уголовному делу. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснят, есть ли другие тайники с наркотическим средством, сделанные иностранцем на территории областного центра. Подозреваемый помещен в следственный изолятор на период расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU