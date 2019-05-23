Мичуринские малыши посоревнуются в «Забеге ползунков»

23 Май 13:01 2019-05-23T13:01:20+03:00

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В Парке культуры и отдыха города Мичуринска в июне стартует традиционный «Забег ползунков». Участие в нем примут 18 малышей от 6 месяцев до 3-х лет в возрастных группах от 0 до года, а также от года до двух лет и двух до трех лет.

Самых активных участников ждут подарки от администрации парка и меценатов. По словам организаторов, без сюрприза не останется никто.

- Чтобы малыши достигли цели, мамам и папам разрешено всячески помогать своим чадам, используя любые подручные средства. Как показали прошлые соревнования, активнее всего ползунки спешат за ключами и мобильными телефонами, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU