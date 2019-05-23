На Тамбовщине росгвардейцы задержали женщину с наркотиками

23 Май 12:26 2019-05-23T12:26:56+03:00

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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны в городе Моршанске получили сообщение об оказании содействия сотрудникам наркоконтроля полиции. Прибыв на место росгвардейцы задержали 32-летнюю женщину, предположительно находящуюся в состоянии наркотического опьянения. Ее доставили в полицию.

- В ходе досмотра личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли у этой местной жительницы вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что оно является наркотическим средством - это марихуана, массой 30 грамм, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU