2019-05-23T14:56:18+03:00
Общество

Тамбовские приставы арестовали у должника «семерку» за неоплаченный штраф

Если мужчина не погасит долг, то машину продадут
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль должника «ВАЗ 2107» в счет погашения административного штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Так, жителя региона приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Однако в установленный законом 60-дневный срок мужчина его не оплатил.

После этого было возбуждено исполнительное производство, и мужчине по месту регистрации направили постановление с требованием явиться в отдел судебных приставов. На приеме у судебного пристава-исполнителя должнику вручили квитанцию для оплаты долга, и он снова его не погасил.

- Судебным приставом-исполнителем в ходе проведения исполнительных действий было проверено имущественное положение должника, в результате чего наложен арест на транспортное средство. Теперь у должника есть 10 дней на оплату всей задолженности. В случае не оплаты автомобиль будет принудительно реализован, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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