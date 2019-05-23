Тамбовские приставы арестовали у должника «семерку» за неоплаченный штраф
В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль должника «ВАЗ 2107» в счет погашения административного штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Так, жителя региона приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Однако в установленный законом 60-дневный срок мужчина его не оплатил.
После этого было возбуждено исполнительное производство, и мужчине по месту регистрации направили постановление с требованием явиться в отдел судебных приставов. На приеме у судебного пристава-исполнителя должнику вручили квитанцию для оплаты долга, и он снова его не погасил.
- Судебным приставом-исполнителем в ходе проведения исполнительных действий было проверено имущественное положение должника, в результате чего наложен арест на транспортное средство. Теперь у должника есть 10 дней на оплату всей задолженности. В случае не оплаты автомобиль будет принудительно реализован, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU