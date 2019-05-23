В Тамбове запустят в небо 22 цифровых воздушных змея

23 Май 11:28 2019-05-23T11:30:00+03:00

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На Тамбовщине, как и в большинстве российских регионов, 3 июня отключат аналоговое вещание. Жителям области станет доступно цифровое ТВ. По случаю такого события, 25 мая, в областном центре и по всей России запустят цифровых воздушных змеев.

- В Тамбовской области акцию совместят с традиционным авиашоу. На площадке у памятника Марине Расковой тамбовчане проведут флешмоб и запустят в небо 22 цифровых воздушных змея. 20 - с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания. Один с «цифровой бабочкой», и еще один - с названием региона. Начало акции в 8.30, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Во время праздника волонтеры раздадут присутствующим листовки-инструкции по переходу на цифровой формат телевещания. На летном поле все желающие смогут сделать снимок на память в тематической фотозоне.

ИСТОЧНИК KP.RU