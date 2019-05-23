2019-05-23T11:04:09+03:00
Происшествия

Неблагородный кавалер в Тамбовской области украл деньги у своей дамы

Преступление произошло в Тамбовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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43-летняя жительница поселка Строитель познакомилась с мужчиной, проживающим в селе Бокино. Кавалер днем 20 мая позвал даму к себе в гости. Там он списал с ее банковской карты 21 тысячу рублей. 22 мая потерпевшая обратилась в полицию.

- Воспользовавшись тем, что после застолья женщина отвлеклась, хозяин дома потихоньку вытащил банковскую карту, с которой впоследствии снял деньги. Пин-код излишне доверчивая дама сообщила своему кавалеру для покупки продуктов для застолья, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские задержали мужчину и он сознался в содеянном. Часть похищенных денег возвращена потерпевшей. Выяснилось также, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении очередного уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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