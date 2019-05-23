В Мичуринске пройдет праздник здорового питания

23 Май 10:29 2019-05-23T10:30:05+03:00

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В Мичуринске 29 мая у бассейна «На волне» состоится большой праздник «День здорового питания!», который организуют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Жители наукограда узнают, как питаться правильно и что такое здоровый образ жизни.

- Питание вносит существенный вклад в здоровье россиян и поэтому оно должно быть безопасным и качественным. На этом празднике вместе со специалистами горожане попробуют разобраться в данном вопросе. В рамках мероприятия будут работать несколько тематических зон, посвященных составляющим правильного образа жизни, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В празднике примут участие кардиолог, диетолог, педиатр, эндокринолог и стоматолога, которые ответят на интересующие вопросы. Кроме того, в этот день пройдет акция против курения, во время которой присутствующим раздадут листовки и проведут анкетирование.

ИСТОЧНИК KP.RU