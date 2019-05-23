Тамбовчанка, представившаяся дочерью жительницы Омской области, обманула ее на 22 тысячи рублей

23 Май 09:47 2019-05-23T09:47:26+03:00

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Полиция Омской области возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении жительницы нашего региона. Ранее за помощью к полицейским обратилась 63-летняя жительница Горьковского района Омской области. Женщина рассказала, что в социальной сети ей написала дочь, которая попросила перевести деньги с одной карты на другую в связи с тем, что ее собственная находится на перевыпуске. Омичка выполнила все указания адресата, сообщив данные банковского счета и пароли, приходившие в сообщениях на телефон. Совершив перевод на 22 000 рублей, женщина увидела, что дочь удалилась из «друзей», связалась с ней по телефону и узнала, что та ни о чем не просила.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД установили причастность к мошенничеству 35-летней жительницы Тамбовской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по омской области. - На допросе у следователя задержанная призналась в совершении преступления: случайным образом выбрав из числа пользователей соцсети жертву, она создала страницу под именем ее дочери и стала вести с женщиной переписку, попросив о помощи с денежным переводом. Похищенные деньги потратила на личные нужды.

Ведется следствие. За мошенничество тамбовчанке грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU