2019-05-22T18:00:59+03:00
Общество

Еще пять медработников стали участниками программы «Земский фельдшер» в Тамбовской области

Они получат компенсационные выплаты в размере 500 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В управлении здравоохранения Тамбовской области подписали соглашения с медицинскими работниками, решившими вступить в программу «Земский фельдшер». Новые фельдшеры появились в Кирсановском, Никифоровском, Рассказовском районах. Сразу два фельдшера устроились в Тамбовском районе. Один из них Олег Абашин. Раньше он работал в системе УФСИН. Сейчас решил вернуться в гражданскую медицину. Его ФАП обслуживает около 500 человек, которые проживают в селах Крутые Выселки и Малиновка 1-я.

- Для работы созданы все условия. Скоро появится своя флюорография. Ко мне идут с самыми разными жалобами на здоровье, а также сделать прививки или еще какие-либо манипуляции. Всегда готов принять пациентов и оказать им помощь. Приятно приносить пользу людям, цитирует пресс-служба администрации Тамбовской области Олега Абашина.

Его коллега Раиса Адучеева устроилась в ФАП в селе Троицкая Дубрава. До этого она работала акушеркой и медсестрой на скорой помощи. Однако решила попробовать себя в роли фельдшера. О своем выборе не жалеет, говорит, что работать на селе интересно.

Первый заместитель начальника областного управления здравоохранения Ольга Виницкая отметила, что перед медработниками на селе стоят серьезные задачи, в числе которых диспансеризация, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, популяризация здорового образа жизни.

- Программа «Земский фельдшер» начала действовать в 2018 году. Ее участники, решившие устроиться на работу в сельские ФАПы или станции скорой помощи, получают компенсационные выплаты в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году в программу вступили 50 человек. Планы на этот год - трудоустроить на селе еще 30 фельдшеров, - отмечают в ведомстве. - С 2012 года в нашем регионе эффективно действует и программа «Земский доктор», участники которой получают компенсационные выплаты в размере 1 миллион рублей. В результате в сельские клиники трудоустроились 415 врачей. В планах на этот год - привлечь еще 35 докторов. Соглашения уже подписали 17 фельдшеров и 8 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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