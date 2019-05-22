2019-05-22T17:29:18+03:00
Общество

В Тамбовской области начался капремонт многоэтажек

По программе работам подлежат более 250 домов
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Капремонт в этом году обойдется в 616,4 миллиона рублейКапремонт в этом году обойдется в 616,4 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов будут отремонтированы 253 многоэтажки в 37 муниципалитетах региона. Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, на сегодняшний день подходит к концу период проведения аукционов и заключения договоров. Так, по информации регионального Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах, данные процедуры уже прошли 172 многоэтажки.

В настоящее время ремонтные работы начались в городах Тамбов и Рассказово, а также Инжавинском и Тамбовском районах. Известно, что на капремонт в этом году потратят 616,4 миллиона рублей.

- В течение последних нескольких лет ремонт и переустройство крыш остается самым востребованным видом работ для многоквартирных домов региона. В частности, по программе этого года крыши будут отремонтированы на 152 многоэтажках. На эти цели направят более 256 миллионов рублей. В 65 многоэтажек отремонтируют инженерные системы, в 49 – фасад, в 3 – подвальные помещения. В 20 многоквартирных домах заменят 84 лифта, - говорят в Фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской
В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего
Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку
Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода
На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа
Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»
В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку
Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции
Полицейские задержали двоих тамбовчан с марихуаной
Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку
Суд назначил тамбовчанину 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов
В Тамбове пройдет ярмарка, посвященная Дню города
99 детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Мичуринске
Полуфиналист шоу «Голос» встретится с тамбовскими студентами
В Тамбове во время авиашоу ограничат движение на улице Сенько
В аварии с автобусом в Тамбове травмы получили три пассажира
Выплату на детей до трех лет, которые получают молодые тамбовчанки, могут сделать бессрочной
МУПы и управляющие компании Тамбова задолжали за воду миллионы рублей
В Тамбовской области местные жители нашли в траве новорожденную девочку
Необычные растения появились в одном из скверов Тамбова
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
В Тамбовской области дали старт фестивалю «Кадетская симфония»
Тамбовчанка отдала 6,6 тысяч рублей лжеводопроводчику
Полицейские вернули похищенный ноутбук и наушники жителю Тамбовщины
Тамбовские полиатлонисты взяли призовые места на первенстве России среди юниоров
Театр на подушках покажет маленьким тамбовчанам первый спектакль