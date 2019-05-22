В Тамбовской области начался капремонт многоэтажек

22 Май 17:29 2019-05-22T17:29:18+03:00

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В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов будут отремонтированы 253 многоэтажки в 37 муниципалитетах региона. Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, на сегодняшний день подходит к концу период проведения аукционов и заключения договоров. Так, по информации регионального Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах, данные процедуры уже прошли 172 многоэтажки.

В настоящее время ремонтные работы начались в городах Тамбов и Рассказово, а также Инжавинском и Тамбовском районах. Известно, что на капремонт в этом году потратят 616,4 миллиона рублей.

- В течение последних нескольких лет ремонт и переустройство крыш остается самым востребованным видом работ для многоквартирных домов региона. В частности, по программе этого года крыши будут отремонтированы на 152 многоэтажках. На эти цели направят более 256 миллионов рублей. В 65 многоэтажек отремонтируют инженерные системы, в 49 – фасад, в 3 – подвальные помещения. В 20 многоквартирных домах заменят 84 лифта, - говорят в Фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU