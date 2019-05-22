2019-05-22T17:44:06+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области убил жену за оскорбления

Преступление произошло в Уварово
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 51-летнему жителю города Уварово. Он признан виновным в убийстве своей гражданской супруги - по статье 105 УК РФ. Так, по информации СУ СК региона, днем 31 декабря 2018 года этот мужчина в комнате общежития распивал спиртные напитки с 37-летней сожительницей, которая в ходе беседы оскорбительно выразилась в адрес него и его умершей матери. Разозлившись, он достал из ящика стола нож и нанес ей один удар в область грудной клетки. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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