На Тамбовщине отмечен рост производства молока и уменьшение мяса и яиц

22 Май 16:59 2019-05-22T17:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовстат огласил данные о состоянии животноводства в крупных, средних и малых сельхозорганизациях региона. Так, в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сельскохозяйственных организациях Тамбовщины отмечен рост производства молока, при сокращении производства мяса и яиц.

- Производство мяса (реализовано на убой в живом весе) за январь-апрель составило 161,9 тысяч тонн, это меньше аналогичного периода прошлого года на 6,7 тыс. тонн (на 4%), - отмечают в ведомстве. - Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях области составило 23,1 тыс. тонн, это больше, чем за январь-апрель 2018 года на 71 тонну (на 0,3%). Валовое производство яиц (куриных) в птицеводческих хозяйствах области в январе-апреле текущего года в сравнении с январем-апрелем 2018 года уменьшилось на 39,6%.

В сельскохозяйственных организациях области уменьшилось поголовье всех видов скота, кроме свиней. Так, на 1 мая поголовье крупного рогатого скота составило 31,1 тыс. голов (уменьшение на 6%), коров - 12,8 тыс. голов (уменьшение на 9,9%), свиней - 1065,1 тыс. голов (увеличение на 16,1%), овец и коз - 5,5 тыс. голов (уменьшение на 4,5%), лошадей - 400 голов (уменьшение на 3,3%), птицы - 13 млн. голов (уменьшение на 16,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU