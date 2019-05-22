В Мичуринске пограничникам посвятили выставку

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-22T16:31:45+03:00

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Ко Дню пограничника, который отмечается 28 мая, в литературно-музыкальном музее города Мичуринска открыли специальную выставку. Посетители смогут увидеть более 200 экспонатов, предоставленных ветеранами погранвойск и членами их семей: обмундирование, награды, фотографии, отдельные вещи, используемые солдатами в своей службе.

- Знаменательно, что в Мичуринске в честь ветеранов и действующих военнослужащих открылась выставка подлинных вещей. Ведь память не только важно хранить, но и рассказывать о том, чем мы гордимся подрастающему поколению, — сказал глава наукограда Максим Харников.

Такую выставку организуют уже второй год подряд по инициативе ветеранов пограничных войск наукограда. Как сообщает пресс-служба администрации Мичуринска, по сравнению с прошлым годом коллекция существенно пополнилась, и на выставке также представлены редкие экземпляры.

Экспонаты предоставлены ветеранами и их родственникамиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU