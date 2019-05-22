Тамбовские пляжи будут работать по расписанию

22 Май 16:13 2019-05-22T16:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации города Тамбова присвоили «имена» всем пляжам областного центра. Так, зона отдыха на левом берег канала реки Цны в районе ул.Набережной, 14 будет называться «Парус», пляж на левом берегу канала реки Цны в районе ул. Гоголя, 1 - «Эльдорадо», пляж на правом берегу канала реки Цны в районе парка Дружбы получил название «Дружба», пляж на правом берегу канала реки Цны в районе парка Дружбы вблизи «Тезикова» моста теперь «Детский», на правом берегу реки Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста - «Изумрудный», на левом берегу реки Цны на Рассказовском шоссе до «Кривого» моста - «Дачный», на левом берегу реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста - «Спортивный», пляж в районе МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Федорова» - «Пригородный», пляж на правом берегу канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе - «Лагуна». Пляж в Ласковском карьере со стороны парка Победы получил название «Олимпийский», а зона, которая располагается со стороны улицы Никифоровской — это пляж «Ласковский».

Еще одним новшеством этого года станет функционирование городских пляжей по расписанию. Согласно постановлению администрации города Тамбова, с 1 июня до конца июля зоны отдыха будут работать с 11 до 20 часов, с 1 до 31 августа — с 10 до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU