2019-05-22T16:08:13+03:00
Спорт

Тамбовский дзюдоист выиграл «серебро» на Кубке Европы

Награду завоевал Виталий Плешаков
Ксения АЛЕШИНА
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Наш спортсмен выступал в составе сборной РоссииНаш спортсмен выступал в составе сборной РоссииФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье» 18 и 19 мая прошел Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, на котором тамбовчанин Виталий Плешаков завоевал серебряную медаль. Воспитанник СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» выступал в составе сборной России в весе до 100 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие 306 спортсменов. Из них 193 мужчины и 113 женщин из 24 стран Европы, СНГ, а также Японии, Монголии и Марокко. Проводимый Кубок в России имеет статус «открытого».

За медали вместе с Виталием Плешаковым боролись спортсмены из Японии, Болгарии, Азербайджана, Хорватии, Германии, Армении и других стран. Тамбовский дзюдоист победил в своей подгруппе, обыграв японцев, немца и россиянина. В полуфинале тамбовчанин встретился с представителем Хорватии. Самой сложной встречей стала финальная схватка с россиянином Дмитрием Довгань.

- Искренне поздравляю Виталия с таким успешным выступлением, на его счету четыре победы над серьезными конкурентами. По его борьбе видно, что проведена отличная подготовка, заметен профессиональный рост. Хотелось бы поблагодарить от себя лично и от лица управления по физической культуре и спорту Тамбовской области наставников дзюдоиста – Олега Плешакова и Евгения Быкова. Это первый международный старт в текущем сезоне, с которого начался отбор на осеннее первенство Европы. Желаю Виталию не менее успешных выступлений, ярких побед, уверенной борьбы и самое главное отсутствия травм, - прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Викторович Белоусов.

По итогам турнира на первом месте в общекомандном зачете расположилась сборная России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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